ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Солдаты, освобождавшие населенный пункт Артемовск во время боевых действий, рассказали военному корреспонденту издания «Известия» Дмитрию Астрахань о сложностях, с которыми они столкнулись. Они отметили, что чаще всего приходилось сталкиваться с иностранными наемниками в городе. По словам сотрудников группы «Вагнер», противник бросал мобилизованных без связи, просто на мясо, чтобы их перемалывали.

Военный корреспондент отметил также, что подразделения Вооруженных сил Украины зачастую используют в качестве огневых точек и укреплений застройки, жилые дома и частный сектор. Один из домов был окружен стрелковыми ячейками и скрытыми проходами.

Во время боевых действий противник использовал различную технику, которая была уничтожена в результате атак силовиков. Некоторые машины были помечены белым крестом, чтобы прикрываться медпомощью для подвоза снарядов. Бойцы отметили, что им пришлось преодолеть множество сложностей, чтобы освободить Артемовск.

Вам может понравиться

Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ в окрестностях Спорного

Как сообщает военкор «Известий» Денис Кулага, российскими танкистами в окрестностях поселка Спорное, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, было уничтожено здание с бойцами вооруженных сил Украины. По словам военного корреспондента,

Американский сенатор заявил, что Китай ведет тысячелетнюю войну против США

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил в интервью на канале Fox Business, что власти Китая ведут тысячелетнюю войну против Америки, стремясь достичь экономического, военного и полного доминирования. Он не уточнил, как

Киевские власти пытаются повторить нацистский погром «Хрустальная ночь» времен Третьего Рейха в отношении православия на Украине

Каждый немецкий еврей осознал, какое будущее ждет его в нацисткой Германии после того, как власти устроили в ноябре 1938 года погром, получивший историческое название «Хрустальная ночь», из-за огромного количества разбитых