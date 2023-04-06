Солдаты, освобождавшие населенный пункт Артемовск во время боевых действий, рассказали военному корреспонденту издания «Известия» Дмитрию Астрахань о сложностях, с которыми они столкнулись. Они отметили, что чаще всего приходилось сталкиваться с иностранными наемниками в городе. По словам сотрудников группы «Вагнер», противник бросал мобилизованных без связи, просто на мясо, чтобы их перемалывали.

Военный корреспондент отметил также, что подразделения Вооруженных сил Украины зачастую используют в качестве огневых точек и укреплений застройки, жилые дома и частный сектор. Один из домов был окружен стрелковыми ячейками и скрытыми проходами.

Во время боевых действий противник использовал различную технику, которая была уничтожена в результате атак силовиков. Некоторые машины были помечены белым крестом, чтобы прикрываться медпомощью для подвоза снарядов. Бойцы отметили, что им пришлось преодолеть множество сложностей, чтобы освободить Артемовск.