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В Сети появилось видео уничтоженной украинской военной техники на грунтовой дороге, ведущей к западной части Артемовска (украинское название Бахмут). Этот путь остался единственным, по которому украинское командование еще может доставить снабжение к группировке войск, находящихся в городе. Однако и эта дорога находится под огневым контролем российской артиллерии.

На видео можно рассмотреть сооруженную украинскими боевиками переправу через овраг. Видеозапись была снята и выложена в Сеть украинскими бойцами. На фоне кадров с усеянной уничтоженной техникой дороги слышен голос пассажира автомобиля, из которого велась съемка. Он просит водителя прибавить скорость, так как она просматривается россиянами, поэтому в любой момент может произойти артиллерийский обстрел.

Отметим, что украинская группировка закрепилась на западных частях города Артемовск. Российские штурмовые отряды продолжают атаковать позиции противника.

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