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Военнослужащий российской армии при помощи переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» сбил украинский штурмовик Су-25 в окрестностях населенного пункта Угледар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева.

Как следует из его заявления, попытка нанесения авиационного удара по позициям группировки российских сил «Восток» на Южно-Донецком направлении была пресечена бойцами ВС России. Одному из морских пехотинцев Тихоокеанского флота удалось уничтожить военный самолет ВВС Украины Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» под Угледаром.

Также операторы БПЛА ВС России смогли выявить разведгруппу противника при попытке зайти в тыл российских позиций. После чего в результате точного минометного огня было ликвидировано четырех украинских диверсантов. При помощи комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк» были выявлены позиции минометного расчета противника, затем он был уничтожен точным попаданием из орудия «Мста-Б».

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