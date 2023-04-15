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Врач-онколог и хирург Иван Карасев назвал продукты, которые могут помочь организму противостоять опасным недугам, вызванным свободными радикалами.

Антиоксиданты, полученные из пищи, могут оказаться эффективным средством защиты. Один из таких антиоксидантов, убихинон, содержится в продуктах, таких как селедка, арахис, семена кунжута и фисташки.

Карасев также отмечает токоферол (витамин Е), который является мощным антиоксидантом и содержится в нерафинированном растительном масле. Растительные масла, такие как льняное и конопляное, также рекомендуются к употреблению, так как они способствуют очищению сосудов.

Кроме того, полезные антиоксиданты могут быть найдены в зеленом чае, винограде, яблоках, какао, сое, куркуме, ягодах и брокколи.

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