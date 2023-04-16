Начальник штаба ВМС Финляндии в интервью для американского военного издания Breaking Defense рассказал об ожиданиях финских военных от вступления страны в НАТО, поведении России на море и будущем конфликта на Украине. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В день, когда НАТО официально утвердила Финляндию в качестве своего 31-го члена. коммодор Юкка Антеройнен, начальник штаба ВМС Финляндии, вместе с коллегами из Германии, Польши и Швеции принял участие в ежегодном симпозиуме Sea Air Space, организуемом ВМС США. В кулуарах этого мероприятия в беседе с Breaking Defense финский офицер отметил:

«Флот Финляндии оптимизирован для наших географических условий, в которых морское пространство представляет собой мелководье с множеством отмелей, а также около 40 000 островов. В пределах наших территориальных вод между Ботническим и Финским заливами находится крупнейший архипелаг по числу входящих в него островов».

По словам Антеройнена, средняя глубина в районе архипелага составляет 23 метра, а в Финском заливе – менее 50 метров. В связи с этим ВМС Финляндии, в том числе и береговые войска, в основном ориентированы на действия в северной части Балтийского моря. В их составе имеются корветы с достаточной автономностью и мореходными качествами, «чтобы вывести их за пределы Балтийского моря, если потребуется».

В составе финского ВМФ также есть передовые беспилотные системы, особенно в области противоминной защиты. «Конечно, в настоящее время есть много маленьких беспилотных летательных аппаратов – уровня тактических подразделений. Это дает хорошие разведывательные возможности, включая длительное наблюдение за морем», – пояснил начштаба ВМС Финляндии.

На вопрос американского издания по поводу «небезопасных взаимодействий» с российскими военными кораблями и самолетами (в том числе было упомянуто о сбитом в марте над Черным морем вблизи Крыма американском беспилотнике), финский военно-морской офицер ответил следующее:

«На тактическом уровне, я бы сказал, что в среднем российские военные действуют профессионально и в соответствии с общепринятым кодексом поведения. И с нашей точки зрения, мы не видим, например, роста нарушений территориальной целостности со стороны россиян. То есть они не пытались нас целенаправленно дискредитировать, преследовать или как-то провоцировать. Между нами вполне нормальное взаимодействие. Конечно, время от времени случаются отдельные инциденты. Но это не меняет главную тенденцию, не ухудшает отношения и поведение отдельных боевых единиц на море».

Коммодор Антеройнен также выразил свое согласие с оценкой, прозвучавшей в обсуждениях на форуме Sea Air Space, о том, что ВМФ России «станет заметно сильнее» после конфликта, происходящего сейчас на Украине. Россия, с ее огромными национальными ресурсами, продолжает поддерживать свою военно-морскую программу, включая строительство и модернизацию кораблей.

«Если мы посмотрим на то, что произошло в Балтийском море, то во время украинского кризиса российский флот перебросил оттуда надводные части дальнего радиуса. При этом, возможно, проявились некоторые косвенные признаки, что они как-то не особо нуждались в этих подразделениях в Черном или Азовском морях. В целом же украинский конфликт оказал незначительное влияние на Балтийский флот России. Их возможности более-менее сохранились и даже немного укрепились сейчас в Прибалтике», – сказал финский офицер ВМС.

Он также дополнил, что «украинский конфликт пока что в основном ограничивался сухопутными операциями». Но тем не менее, широко известно, что Россия применяла морские ударные комплексы дальнего действия, регулярно запуская дальнобойные ракеты из Черного моря.

«Конечно, это не главный театр военных действий, а совершенно второстепенный. Но и он приносит некоторые последствия. Как известно, морские коммуникации жизненно необходимы для Украины, чтобы экспортировать зерно, подсолнечное масло и т.п. И, например, с перевозками зерна – на это русские согласны», – отметил Антеройнен.

На заключительный вопрос Breaking Defense, не предвидится ли прямой конфликт между Россией и Украиной на море в ближайшем будущем, начштаба ВМС Финляндии ответил: «Трудно сказать, но ведь ранее этого не произошло». По его мнению, на самом деле возможности Украины незначительны, чтобы «бросить вызов русским» в военно-морской сфере.