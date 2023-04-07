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Как минимум двое участников предполагаемой группы диверсантов, которые организовали взрыв на газопроводах «Северные потоки», арендовали яхту «Андромеда» в одном из северных регионов Германии по поддельным паспортам граждан Болгарии. Об этом в своем пятничном материале написала американская газета The New York Times со ссылкой на немецких чиновников.

По данным материала газеты, немецкие следователи смогли обнаружить на борту яхты «Андромеда», которую по поддельным болгарским паспортам арендовали предполагаемые диверсанты, ответственные за подрыв «Северных потоков», следы взрывчатого вещества.

Ранее немецкий журнал Spiegel опубликовал материал, в котором сообщал, что предполагаемые диверсанты для осуществления своего плана по подрыву газопроводов «Северные потоки» арендовали 15-метровую яхту «Андромеда» с целью доставить взрывчатку к месту будущей диверсии. При этом аренда яхты была оформлена через подставную частную фирму.

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