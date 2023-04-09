9 апреля – ИА Discover24.ru. Киевский режим пытался деблокировать основные автомобильные дороги, использовавшиеся для снабжения гарнизона ВСУ в Бахмуте (ранее Артемовск), своими элитными подразделениями, которые должны были принять участие в будущем контрнаступлении. Об этом в своем материале сообщает газета New York Times со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы США.

Автор материала отмечает, что использование элитных подразделений ВСУ в ожесточенных боях под Бахмутом привело к «стратегическим издержкам» сил украинской армии. Командование ВСУ рассчитывало ввести в бой свои элитные подразделения во время масштабного контрнаступления.

Данные выводы американский журналист сделал после анализа секретных документов США и НАТО, содержащих секретные сведения о подготовке вооруженными силами Украины нового контрнаступления, которые попали в Сеть. Напомним, что Пентагон уже начал расследование об утечке секретной информации.