Согласно материалу The New York Times, в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время могут закончиться средства на оказание военной помощи Киеву.

Один из высокопоставленных чиновников США предупредил, что бюджет на военную поддержку Украины будет исчерпан приблизительно к сентябрю текущего года, и нет никаких гарантий на новую поддержку.

Транш артиллерийских снарядов и ракет, который был недавно отправлен на Украину, назвали «последней отчаянной попыткой» поддержать Зеленского.

Ранее американские власти анонсировали новый пакет военной помощи Киеву в размере 2,6 миллиарда долларов, в который должны войти противотанковые ракеты, грузовики для транспортировки топлива, а также ремонтно-эвакуационные машины. Однако, судьба этой военной помощи пока является неопределенной.