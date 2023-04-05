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На голодный желудок вредно пить спиртное, кофе, горячий чай, газированные и сладкие напитки. Об этом предупреждает нутрициолог Кристина Виноградова.

Употребление алкоголя натощак может привести к серьезному раздражению слизистой желудка и повреждению его стенок, что вызовет гастрит или язву. Кофе также может раздражать желудочно-кишечный тракт и быть особенно вредным для людей, у которых диагностированы заболевания слизистых ЖКТ, например, гастрит или дуоденит.

Напитки с газом, горячий чай, кислые фруктовые и ягодные соки могут также навредить здоровью желудочно-кишечного тракта, особенно при употреблении на голодный желудок. Если кладете лимон в свой напиток или воду утром, то лучше добавить очень маленький кусочек.

Сладкие напитки также не рекомендуется пить натощак, так как они вызывают резкий скачок глюкозы в крови. Это может со временем вызвать инсулинорезистентность, которая увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа.

Вместо этого, на голодный желудок лучше пить чаи, заваренные на травах, или простую воду, особенно утром, когда организм может испытывать легкое обезвоживание.

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