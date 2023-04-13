Специалист в области нутрициологии, тренер московского велнес-клуба First & Only Мария Резникова назвала три главных привычки, которые не дают человеку расстаться с лишними килограммами.

Самая главная ошибка желающего похудеть – это несоблюдение режима сна. Отсутствие качественного сна приводит организм в стрессовое состояние. А специалисты давно уже доказали, что стресс способен усиливать аппетит. В итоге человек не контролирует объемы поедаемой пищи, компенсируя недостаток отдыха едой.

Вторая ошибка, которую совершают люди, стремящиеся похудеть, – регулярный пропуск приема пищи. По словам нутрициолога, многие уверены, что таким способом они смогут лишиться своих килограммов. Однако при сильном чувстве голода человек способен съесть большую порцию, поэтому утраченные ранее калории вернутся с запасом.

И последняя привычка – это мелкие перекусы. Специалист отметила, что любой перекус добавляет калорий, поэтому такой способ вовсе не приведет к потере желаемых килограммов. По словам Резниковой, от перекусов стоит отказаться, а соблюдать нормальный режим потребления пищи.