Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный информированный источник, на военных полигонах Российской Федерации начались государственные испытания новейших боевых машин, созданных на колесной платформе «Бумеранг». Полный цикл госиспытаний должен быть завершен уже в конце текущего года.

По информации издания, на одном из российских военный полигонах идут государственные испытания новейших бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17. На полигонах в ходовых и огневых испытаниях принимают участие сразу несколько готовых единиц новой военной техники.

Уже к концу года опытные образцы, прошедшие государственные испытания, должны получить в свое обозначение литеру «О1», что позволит наладить на оборонных предприятиях их серийное производство. Унифицированная колесная платформа «Бумеранг» позволит выпускать широкий спектр различных военных бронемашин для российской армии от классических БТР и БМП до машин РХБЗ и командно-штабных бронемашин.