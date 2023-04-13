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Врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования сети клубов XFIT Екатерина Ладыгина рассказала журналистам издания Lenta.ru, какие продукты можно употреблять на ночь без вреда здоровью и фигуре.

По словам медика, для вечернего потребления стоит отдавать предпочтение блюдам, содержащим белок, клетчатку. Что касается овощей, то выбирать нужно именно низкоуглеводные. К примеру, можно поужинать запеченной в духовке нежирной рыбой или птицей. А в качестве гарнира выбрать свежий овощной салат из капусты и лука или овощи-гриль. А вот такая еда, как картофель, сухофрукты, хурма, кукуруза и даже творог является тяжелой для потребления на ночь. В особенности ее не стоит употреблять людям, страдающим инсулинорезистентностью.

Специалист также порекомендовала отказаться от напитков, содержащих кофеин. На ночь лучше выпить травяной чай, морс или отвар шиповника. Причем все вышеперечисленные напитки не должны содержать сахар.

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