Исследователи очень часто пользуются машинными алгоритмами для создания новых видов лекарств, однако если изменить методику поиска решений на противоположную, то можно заставить нейросеть создавать новые виды соединений, которые не спасают людей, а убивают. Об этом сообщает в своем материале издание «Комсомольская правда».

Группа международных ученых решила провести своеобразный эксперимент, чтобы определить способности систем с искусственным интеллектом (ИИ), если они будут работать в режиме «плохого парня». В результате нейросети понадобилось всего 6 часов для вывода более 40 тысяч новых химических формул отравляющих веществ, некоторые из которых даже опаснее запрещенных боевых отравляющих газов.

Данное исследование проводилось сотрудниками одной из американских фармацевтических компаний специально для участия в конференции, организованной Швейцарским федеральным институтом ядерной, биологической и химической защиты. Цель эксперимента заключалась в определении возможности использовании ИИ преступниками для создания опасных соединений.

При этом ученые опубликовали результаты своих исследований в авторитетном научном журнале Nature по причине отсутствия серьезного барьера на пути потенциальных злоумышленников, которые при базовых навыках написания кода на языке Python могут всего за пару выходных при помощи ИИ вывести смертоносное вещество опаснее боевого вещества VX нервно-паралитического действия.