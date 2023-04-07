В светлый праздник Благовещение 7 апреля 2023 года националисты пытаются прогнать с территории Киево-Печерской лавры прихожан канонической Украинской православной церкви УПЦ.

Один из националистов киевского режима обернулся в украинский флаг и выкрикивал в громкоговоритель провокационные заявления и оскорбления в адрес прихожан Киево-Печерской лавры, пришедших на богослужение в светлый праздник Благовещение. Провокатор кричал в громкоговоритель женщине с ребенком, пришедшей на богослужение в лавру, что она, «проплаченная Кремлем бабушка», убиралась прочь с территории лавры.

Другие агрессивно настроенные националисты также выкрикивали различные лозунги в адрес прихожан УПЦ, которые шли на богослужение в лавру. Они выкрикивали, что нельзя молиться московским попам, а нужно молиться Богу. Одна из девушек, которая пришла вместе с националистами заявила, что ее должны крестить только в украинской церкви.

Тем не менее, несмотря на все провокации и усилия националистов сорвать богослужение, многочисленные прихожане канонической УПЦ смогли посетить службу на Благовещение.