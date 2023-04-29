В статье ресурса National Defence о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации территории бывшей Украинской ССР отмечается, что зона боевых действий стала своего рода «живой лабораторией искусственного интеллекта».

Одно из приоритетных направлений в использовании ИИ в военных целях – сбор разведданных. Статья также ссылается на слова российского лидера Владимира Путина о том, что лидерство в сфере ИИ может привести к получению власти над всем миром, пишет РИА Новости.

Авторы публикации считают, что дальнейшее развитие ИИ может привести к революции в военном деле, которая будет сопоставима с изобретением пороха и ядерного вооружения. Они выражают опасения, что людей сместит с трона ими же созданный инструмент – если он получит неконтролируемый доступ к оружию.