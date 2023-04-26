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На видео, опубликованном в канале Телеграм «Военкоры Русской Весны», показаны позиции латиноамериканских наемников, поддерживающих Вооруженные силы Украины в зоне спецоперации.

В подписи к записи указывается, что боевики, приехавшие на Украину из стран третьего мира, участвуют в боевых действиях на стороне украинских ВС.

На кадрах четверо мужчин по очереди появляются перед объективом камеры и передают привет своим близким на испанском языке. Также в кадр попали автоматы латиноамериканских бойцов и пулемет.

Сообщается, что в конце марта представитель России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что украинские националисты и наемники из стран Запада считают, что у них есть право нарушать международное право и не нести за это наказания.

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