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Согласно материалу газеты Politico, поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Китай скорее всего не принесет значительных результатов в продвижении мирных переговоров на Украине.

Во время визита, который состоится с 5 по 7 апреля, Макрон планирует встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином и обсудить стратегию решения украинского конфликта, но пока неясен механизм, благодаря которому это будет осуществлено.

Тем не менее, администрация президента Франции выразила мнение, что Китай может оказать сильное влияние на решение украинского конфликта в связи с его тесными связями с Москвой.

Некоторые представители из США и других западных стран считают, что учитывая неудачный опыт Макрона в прошлых попытках урегулировать украинский конфликт и ядерную сделку с Ираном, поездка не принесет ощутимых результатов.

Тем не менее, Макрон намерен предотвратить сближение между президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером.

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