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В тихой и солнечной столице Финляндии была замечена военная техника Североатлантического альянса. Один из читателей портала «Фонтанка.ру» стал свидетелем переброски натовских танков, которые перемещались по улицам Хельсинки на грузовых платформах.

По информации портала, возможно бронетехника доставлялась на один из полигонов для будущих военных учений, о проведении которых еще в начале недели заявляли в посольстве США в Таллине. Напомним, что сотрудники американского посольства выступили в понедельник с заявлением, что по территории Эстонии будут осуществлена переброска американской военной техники в направлении Финляндии, на территории которой будут проведены совместные учения стран-членов НАТО.

Сообщалось, что в состав американского учебного контингента войдут боевые машины Bradley и танки Abrams. Судя по опубликованным кадрам, по улицам Хельсинки перемещали танк Abrams и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88A2.

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