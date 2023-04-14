По сообщению издания «Военное дело», украинские военные эксперты выразили беспокойство о том, что Россия готовится к запуску серийного производства новых крылатых ракет с авиационного базирования. Ранее эти ракеты были известны под кодовым названием «изделие 715».

Согласно украинской разведке, массовое производство ракет планируется запустить летом 2023 года, чтобы к осени накопить достаточный запас для массированных ударов по Украине. Отмечается, что у нового боеприпаса есть определенные характеристики.

Длина ракеты составляет шесть метров, полетная масса – 1600 килограммов. Скорость достигает 950 км/ч, а дальность полета составляет 1500 км. По предварительным данным, производство новых крылатых ракет будет запущено на заводе в Дубне, который находится под Москвой.