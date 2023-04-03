Согласно сообщению издания «Царьград», по неподтвержденным данным из Украины отправили в США тела погибших американских генералов. Удар по натовскому штабу на территории Украины российскими ракетами привел в ужас западное руководство.

В случае начала прямого противостояния НАТО с РФ, российское командование может даже применить тактическое ядерное оружие. И это будет сверхзвуковое оружие, перехват которого попросту невозможен.

По словам военного политолога Александра Перенджиева, сейчас Запад не может оправиться от шока, так как «российский гиперзвук» уже отправил американских генералов в мир иной ( данная информация не является подтвержденной). И сейчас в «США устроили истерику по поводу того, как отомстить России», – отметил эксперт. Запад решил напугать Москву беспилотником над акваторией Черного моря, отработкой «возможных ударов» по Санкт-Петербургу и обещанием передачи ВСУ снарядов с обедненным ураном.

Перенджиев уверен, что российское командование не должно менять свою стратегию и продолжать осуществлять решительные действия. Однако, по словам военного политолога, каждый шаг российской армии должен быть предельно продуманным и осторожным.