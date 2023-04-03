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Как сообщает РИА Новости, подразделения вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Херсонском направлении, смогли выявить и ликвидировать украинскую радиолокационную станцию производства США.

Сообщается, что используя средства воздушной разведки, бойцы российской армии смогли выявить местоположение американской РЛС AN/TPQ-36 вооруженных сил Украины в окрестностях села Станислав, расположенного на правом берегу Днепра.

Также в результате точного артиллерийского удара была уничтожена и машина, перевозившая украинскую станцию контрбатарейной борьбы, а также ликвидировано троих бойцов украинской армии. При этом еще двое военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

Ранее на Херсонском направлении вооруженные силы России нанесли удар по крупному складу, на территории которого хранились горюче-смазочные материалы для украинской армии, полностью уничтожив его.

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