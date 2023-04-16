Северная Корея сообщила о повторном успешном испытании своего стратегического подводного беспилотника Haeil-2, способного нести ядерную боеголовку. Пхеньян придает подобному оружию ключевое значение, сталкиваясь с угрозами своей безопасности со стороны США и их союзников в Тихоокеанском регионе, отмечает американское военное издание Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Среди широкого спектра средств, предназначенных для доставки ядерного оружия, которые недавно прошли интенсивные испытания в Северной Корее, был дважды успешно протестирован подводный беспилотник Haeil-2. На последнем из испытаний, проведенных с 4 по 6 апреля, эта крупная «ядерная торпеда» самостоятельно прошла по морю 1000 км за 71 час.

О существовании нового ударного подводного беспилотника было объявлено лишь немногим ранее в этом году, хотя, как сообщили государственные СМИ КНДР, он находится в стадии разработки с 2012 года. Название этого оружия «Хаиль» (Haeil) переводится с корейского как «цунами», и его боевое применение предполагает доставку и подрыв ядерной боеголовки под водой, «чтобы вызвать радиоактивное цунами на побережье противника».

Официальное информагентство Северной Кореи ЦТАК заявило, что «этот ядерный подводный ударный беспилотник может быть развернут на любом побережье и в любом порту или буксироваться надводным кораблем для последующего запуска». При последних испытаниях беспилотника Haeil-2, по информации ЦТАК, «тестовая боеголовка взорвалась под водой точно в назначенном месте. Испытания прекрасно подтвердили надежность системы подводного стратегического оружия и ее смертоносную атакующую способность».

«Испытания Haeil-2 производились в то же время, когда Южная Корея и Соединенные Штаты проводили крупные совместные военные учения, которые включали в себя имитацию наступления на территорию Северной Кореи. Пхеньян неизменно отвечал на такие учения масштабными испытаниями своего оружия», – отмечает MW.

По его оценке, КНДР расширила производство ядерных боеголовок, и подводный беспилотный аппарат Haeil-2 «представляет собой актив, имеющий мало аналогов в других странах мира, что может серьезно осложнить планы США и их союзников по перехвату ядерных атак Северной Кореи.

Подводные атаки БПЛА гораздо труднее обнаружить или перехватить, чем баллистические ракеты, и поэтому возможности «Хаиль-2» в значительной степени дополняют возможности северокорейских все более разнообразных и живучих баллистических и ракетных комплексов (в том числе гиперзвуковых), также предназначенные для доставки ядерного оружия.

«Имеется высокая вероятность, что возможности эксплуатации таких средств, как Haeil-2, в восточной части Тихого океана в диапазоне досягаемости для нанесения удара по материковой части Соединенных Штатов, будут дополнять все более дальний арсенал северокорейских подводных лодок с баллистическими ракетами», – указывают аналитики MW.

Способность нанести удар по материковой части США уже давно высоко ценится Пхеньяном, который технически остается «в состоянии войны» с Вашингтоном, поскольку и США, со своей стороны, неоднократно рассматривали возможность крупномасштабных атак, включая крупные ядерные удары по КНДР. По ряду свидетельств, поддерживали варианты подобной атаки президенты Барак Обама в 2016 году и его преемник Дональд Трамп в 2017 году. В обоих случаях эти планы неспровоцированных атак сдерживались как ответными возможностями Северной Кореи, так и отсутствием у Пентагона достоверных разведданных.

MW также напоминает: «Ранее администрации Гарри Трумэна, Дуайта Эйзенхауэра и Ричарда Никсона очень серьезно рассматривали ядерные атаки на эту восточноазиатскую страну, в то время как администрации Линдона Джонсона и Билла Клинтона были очень близки к неядерным атакам. Северная Корея до сих пор еще не завершила очистку от неразорвавшихся американских боеприпасов после бомбардировок прозападной коалиции под руководством США» во время Корейской войны 1950-1953 годов, в результате которой погибло около 20-30 процентов ее населения.