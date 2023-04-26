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Американские F-35, хотя и не являются боеспособными истребителями для воздушных боев, были развернуты в Восточной Европе с основной задачей сбора электронных данных о российских системах ПВО. Оценку их противостояния сделали аналитики американского военного издания Military Watch (MW). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Американским истребителям пятого поколения F-35 отводится значительная роль в потенциальных кампаниях НАТО против российских войск, поскольку западный альянс продолжает поддержку военных действий Киева в текущем конфликте на Украине.

«Являясь единственным серийным истребителем нового поколения в западном мире, F-35 занимает уникальное место в НАТО и используется все большим числом стран-членов блока. Так, Норвегия в начале 2022 года стала первой страной в мире, которая целиком переоснастила свои ВВС истребителями пятого поколения, заменив все свои F-16 четвертого поколения на F-35», – отмечает MW.

Ранее для ВВС США были также произведены в небольших количествах F-22 – как более тяжелый истребитель пятого поколения, лучше оптимизированный для воздушных боев. Тем не менее, считается, что «возможности F-35 лучше подходят для текущих миссий в Европе» благодаря его гораздо более современной электронике и каналам передачи данных. К примеру, датчики F-35 «позволяют создать картину поля боя на Украине, не входя в воздушное пространство страны и не вмешиваясь напрямую», – пишут аналитики MW.

Американские F-35 были переброшены на немецкую авиабазу Шпангдалем с 16 февраля 2022 года, незадолго до начала боевых действий на Украине. Причем 388-й   истребительный авиаполк ВВС США и 419-й истребительный авиаполк резерва ВВС США впервые прибыли на европейский театр военных действий.

«F-35 не является боеспособным истребителем для задач высокой интенсивности, и самолеты были развернуты с основной задачей сбора электронных данных о российских военных системах – в частности, о позициях ракетных средств ПВО. Хотя российские системы ПВО играли относительно ограниченную роль в боевых действиях на Украине, они очень активно обеспечивали ситуационную осведомленность о воздушном пространстве и в ряде случаев использовались для уничтожения украинских самолетов.

Одним из наиболее заметных эпизодов стало сбитие украинского истребителя Су-27, пролетавшего над Киевом, российской системой ПВО С-400, установившей при этом рекорд дальности поражения реальной воздушной цели с земли – в примерно 150 километров. F-35, в целом весьма ограниченный для боя «воздух-воздух», был разработан специально для противодействия этим видам средств ПВО, а также в качестве носителя боеприпасов класса «воздух-земля», что делает сбор данных о таких системах, как С-400, особенно полезным», – указывает MW.

Что касается операций в Восточной Европе, командир 388-го истребительного авиаполка полковник Крейг Андрле подробно рассказал об этом в интервью спустя год после первого развертывания его подразделения: «Мы не пересекали границу. Мы ничего не снимали и ничего не сбрасывали. Но самолет всегда при этом собирает информацию. И он работал очень, очень хорошо в этой роли».

Впрочем, Андрле добавил, что F-35 испытали некоторые проблемы при столкновении с российскими системами ПВО большой дальности, отметив: «Мы рассматриваем SA-20. Разведка говорит, что где-то там есть SA-20, но мой самолет не идентифицирует его как таковой, потому что этот SA-20 потенциально работает в режиме военного резерва, который мы раньше не видели».

SA-20 – это принятое в НАТО название для усовершенствованных версий системы ПВО С-300, находящихся на вооружении России, а именно – вариантов С-300ПМ-1 и ПМ-2, которые были произведены в 1990-х и 2000-х годах, и предшествовали более совершенным ЗРК С-400, получившим обозначение SA-21.

«С-400 намного более совершенны и превосходят по численности все варианты С-300П, вместе взятые, находящиеся на вооружении России, при этом для их выпуска были открыты два новых масштабных производства, в том числе обеспечившие реализацию крупных экспортных заказов, которые получила эта система», – отмечают аналитики MW.

По их мнению, поскольку Россия располагает истребителями пятого поколения в очень ограниченном количестве, она гораздо больше полагается на такие платформы, как С-400, для противодействия новым поколениям американских самолетов.

«И С-300ПМ-1/2, и С-400 хорошо оптимизированы для маскировки своих сигнатур и противодействия средствам РЭБ вражеских самолетов подавления ПВО, из которых F-35 считается одним из самых грозных в НАТО, наряду с E/A-18G Growler ВМС США. «Гроулер» лучше вооружен для таких целей и, в отличие от F-35, полностью боеспособен и не испытывает серьезных технических проблем, но он гораздо более уязвим из-за отсутствия малозаметности», – указывает MW.

Командир оперативной группы 388-го авиаполка полковник Брэд Башор также отметил в отношении операций F-35 по сбору информации о ПВО России: «Они делают то же самое, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон».

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