Китайское издание South China Morning Post опубликовало статью, в которой рассказывается о том, что мужчина смог «вернуть к жизни» свою умершую бабушку с помощью искусственного интеллекта. Своими действиями он вызвал бурную реакцию среди пользователей в Сети.

Отмечается, что бабушка 24-летнего жителя Шанхая по фамилии У умерла во время коронавирусной пандемии, в возрасте 84 лет. Молодой человек очень был привязан к ней, поэтому решил сделать возможным ее присутствие в своей жизни с помощью ИИ. Он рассказал, что когда его родственница заболела, он даже оставил свою работу в Шанхае и пробыл с ней последние дни ее жизни. Но проститься с бабушкой по-настоящему У не смог, так как пожилая женщина пребывала в коме.

Для «оживления» родственницы с помощью искусственного интеллекта У использовал записи их телефонных разговоров и ее фотографии. Он предоставил чат-боту ChatGPT информацию о своей бабушке и смог обучить его разговаривать так, чтобы вышел реалистичный виртуальный образ умершей родственницы. По итогу, У может общаться будто бы со своей бабушкой. И хотя виртуальная копия может вести беседу с несложными вопросами, мужчина все равно рад такому общению с любимой бабушкой.