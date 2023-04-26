Алексей Садов провел за решеткой 28,5 года из своих 48 лет. После каждого освобождения он возвращался в исправительное учреждение через год. Как сообщает «МК», в России большинство заключенных, отбывающих наказание во второй, третий и четвертый раз, применяются альтернативные виды наказания.

Прошлой весной Алексей освободился в очередной раз, но чуть не вернуться в тюрьму из-за обвинения в убийстве, которое произошло 24 года назад. По словам криминологов, вне стен тюрем люди не знают, как жить, так как не имеют никакой поддержки. Алексей поделился, что люди снова и снова возвращаются в колонии, а тюрьмы не исправляют людей.

Он также отметил, что после выхода из колонии ему пришлось привыкать к банковским картам и мобильным приложениям, а также возможности получения услуг через МФЦ. Алексей признался, что ему было непривычно узнавать об изменениях в моде. Он даже не знал, что шашлык можно готовить на углях, а не на огне. Теперь мужчина не желает возвращаться в тюрьму и хочет полностью изменить свою жизнь.