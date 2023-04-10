10 апреля – ИА Discover24.ru. Как отмечает в своем материале издание «Московский Комсомлец», в состав военно-морского флота ВМС Турции был принят большой авианесущий корабль «Анадолу». На торжественной церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган.

С палубы нового турецкого военного корабля смогут взлетать новейшие беспилотные летательные аппараты собственной разработки Bayraktar TB3 и Bayraktar TB2, а также Bayraktar Kizilelma.

Разработка легкого авианесущего военного корабля была начата в Турции еще в 2016 году, а уже в 2019 году судно было впервые спущено на воду. Прошлым летом турецкий легкий авианосец для БПЛА успешно прошел ходовые испытания и теперь торжественно принят в состав военно-морских сил страны.

Максимальная скорость военного корабля составит 20,5 морских узлов (примерно 38 км/час), а на его палубе кроме 11 беспилотных летательных аппаратов смогу разместиться еще и 10 боевые вертолетов AH-1W Super Cobra.