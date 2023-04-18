США и крупные европейские страны оказались не готовы к вооруженному конфликту на Украине и не имели достаточного количества оружия для таких интенсивных боевых действий. Склады моментально стали пустыми, и теперь американцы вынуждены обращаться к странам третьего мира за вооружениями для ВСУ.

Однако, по мнению аналитиков, США и Европа не используют свою ОПК для эскалации на Украине, а скорее для обновления военной промышленности США и свержения Пекина, а не для военного противостояния с Москвой, как сообщает «МК».

Некоторые страны формально отказываются от прямых поставок вооружения в Киев, но фактически поставляют его обходными путями. Более того, запасы летального оружия, которое активно поставляется для Вооруженных сил Украины странами Запада, уже находятся на исходе.

В свете украинского кризиса стало очевидно, что супероружия не существует. Вместо этого хорошо себя проявила стратегия «Плюшкина», которой активно пользовалась советская военная промышленность. Тем не менее, ОПК не готова к такой высокой интенсивности боевых действий, и в случае резкого увеличения численности вооруженных сил потребуется время на подготовку.