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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по расположению 24-й механизированной бригады ВСУ и подразделению сил специальных операций украинской армии в Константиновке, расположенной на территории ДНР. В результате удара было ликвидировано более 200 украинских боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что ракетный удар был нанесен по пунктам временной дислокации военнослужащих украинской армии, расположенным на территории населенного пункта Константиновка. Безвозвратные потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, еще около 280 бойцов украинской армии было эвакуировано с места ракетного удара с ранениями различной степени тяжести.

Также в окрестностях населенного пункта Краматорск в результате удара по железнодорожному составу с боеприпасами для подразделений украинской армии было уничтожено около 200 тонн снарядов.

На фронте наиболее ожесточенные боевые действия идут в населенном пункте Артемовск (украинское название Бахмут) и окрестностях Авдеевки, где штурмовые группы ВС России продолжают теснить противника.

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