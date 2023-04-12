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12 апреля – ИА Discover24.ru. Как следует из сообщения Министерства обороны Российской Федерации, штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут активные боевые действия с остатками гарнизона ВСУ, чтобы оттеснить его к западным окраинам Артемовска (украинское название Бахмут).

Сообщается, что активные боевые действия продолжаются на территории населенного пункта Артемовск. Штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать центральные кварталы города, вынуждая боевиков ВСУ отходить на западные окраины населенного пункта. При этом с флангов наступательные действия «музыкантов» поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск российской армии.

По информации российского оборонного ведомства, наступательные действия штурмовиков ЧВК «Вагнер» активно поддерживают артиллеристы и ракетные войска Южной группировки войск ВС России. Поддержка с воздуха осуществляется пилотами оперативно-тактической авиации ВКС РФ. При этом только за последние сутки на территории Артемовска артиллерия успешно выполнила 48 огневых задач, а пилоты совершили 11 боевых вылетов. Потери противника за прошедшие сутки составили 450 боевиков.

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