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Министерство обороны Российской Федерации в своем Телеграм-канале опубликовало видеоролик, на котором показан момент уничтожения позиций вооруженных сил Украины. При этом перед ликвидацией украинские военнослужащие успели посмотреть в камеру российского разведывательного беспилотника.

Позиции боевиков вооруженных сил Украины были уничтожены военнослужащими воздушно-десантных войск (ВДВ) в окрестностях населенного пункта Кременная, расположенного на территории Луганской Народной Республики, точным залпом самоходного орудия «Нона-С».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как бойцы украинской армии, находящиеся в окопе своего опорного пункта, заметили российский разведывательный беспилотник и посмотрели на него, после чего их позиция была накрыта точным артиллерийским залпом. Таким образом, российские разведчики обнаруживают позиции украинских боевиков в лесах под Кременной, а бойцы ВДВ уничтожают их точными артиллерийскими выстрелами.

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