12 апреля – ИА Discover24.ru. Военнослужащие бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа ежедневно выполняют боевые задания в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры боевой работы российского бронепоезда, подготовленные Министерством обороны РФ, были опубликованы на портале РИА Новости.

На опубликованных кадрах можно увидеть специально подготовленный поезд для выполнения боевой работы в зоне СВО. Вагоны и сам локомотив, размещаемый в середине поезда, были усилены дополнительными бронеплитами до 20 мм толщиной для защиты личного состава и перевозимых грузов. При этом на платформах оборудованы специальные укрытия для ведения огня личным составом из стрелкового оружия и установлены дополнительные зенитные орудия для уничтожения воздушных целей.

Главная боевая задача российского бронепоезда заключается в проведении технической разведки и разминирования, а также восстановления поврежденных железнодорожных путей и небольших искусственных сооружений с малой степенью разрушений. Также бронепоезд сопровождает пассажирские поезда и грузовые составы, направляющиеся в зону проведения СВО.