Подразделения вооруженных сил Российской Федерации ликвидировали боевиков двух диверсионных групп ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

Как следует из сообщения пресс-центра, российским военнослужащим также удалось сорвать проведение ротационных мероприятий подразделений противника в окрестностях таких населенных пунктов, как Стельмаховка, Артемовка и Ивановка. Противник не смог провести ротацию своих передовых подразделений из-за плотного артиллерийского огня вооруженных сил России.

Разведка подразделений ВС России на Купянском направлении смогла выявить передвижение диверсионно-разведывательных групп украинской армии в направлении позиций вооруженных сил России. В результате точного артиллерийского огня, корректируемого разведчиками, удалось ликвидировать большую часть диверсантов ВСУ.