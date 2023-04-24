Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации опубликовала кадры боевого дежурства расчета специального бронепоезда «Байкал», продолжающего выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

По словам начальника специального бронированного поезда «Байкал» с позывным «Терек», его подопечные уже успели пройти боевого крещение в зоне СВО. Боевики ВСУ уже пытались уничтожить бронепоезд залпом из РСЗО HIMARS и действиями диверсионных групп в прифронтовых районах.

Начальник бронепоезда отметил, что в обязанности боевого расчета бронепоезда входит наблюдение за местностью по маршруту следования, а также проверка железнодорожного полотна и близлежащих территорий на наличие минно-взрывных устройств, которые уничтожаются на месте в случае их обнаружения.

Также вооружение бронепоезда включает в себя зенитную установку, предназначенную для ведения огня по диверсионным группам противника. Разведку пути следования бойцы бронепоезда осуществляют при помощи беспилотников.