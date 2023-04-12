12 апреля – ИА Discover24.ru. Представитель германского Министерства обороны Арне Коллац заявил на брифинге, что германские Вооруженные силы совершенно точно не принимают участия в вооруженном конфликте, который идет на территории Украины.

Коллац добавил, что ни один военнослужащий Бундесвера официально не вовлечен в противостояние, однако он не располагает информацией о гражданах Германии, которые находятся на Украине и принимают участие в конфликте.

Представитель кабмина Кристиане Хофман сообщила, что правительство рассматривает и обсуждает «слитые» документы Пентагона с Соединенных Штатов Америки, но не может их прокомментировать. Она подтвердила, что информацию, которую распространяют СМИ, власти ФРГ приняли к сведению.