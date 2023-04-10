10 апреля – ИА Discover24.ru. Глава украинского Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что он чуть не оказался в плену у российских Вооруженных сил во время проведения спецоперации в Гостомеле.

С его слов, защищенный командный пункт, куда должны были приехать высокопоставленные чиновники украинского Минобороны, располагался в Гостомеле. Именно там произошла крупная высадка десанта армии РФ.

Если бы они переехали хотя бы за день-два, то они могли бы оказаться почти в плену, добавил Резников. А это практически половина сотрудников министерства.

Ранее Алексей Данилов, секретарь украинского Совета нацбезопасности, сообщил, что контрнаступление армии Украины идет каждый день, поэтому не нужно ожидать каких-то «волшебных» дат.