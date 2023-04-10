ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

10 апреля – ИА Discover24.ru. Глава украинского Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что он чуть не оказался в плену у российских Вооруженных сил во время проведения спецоперации в Гостомеле.

С его слов, защищенный командный пункт, куда должны были приехать высокопоставленные чиновники украинского Минобороны, располагался в Гостомеле. Именно там произошла крупная высадка десанта армии РФ.

Если бы они переехали хотя бы за день-два, то они могли бы оказаться почти в плену, добавил Резников. А это практически половина сотрудников министерства.

Ранее Алексей Данилов, секретарь украинского Совета нацбезопасности, сообщил, что контрнаступление армии Украины идет каждый день, поэтому не нужно ожидать каких-то «волшебных» дат.

 

Вам может понравиться

Штурмовики «Вагнера» уничтожают технику ВСУ под Артемовском

8 апреля – ИА Discover24.ru. Бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают уничтожать личный состав и технику украинской армии в Артемовске (украинское название Бахмут) и его окрестностях. В Сети появилось видео

«Все компенсации переданы»: Пригожин сообщил о получении семьей Татарского выплат от ЧВК «Вагнер»

9 апреля – ИА Discover24.ru. ЧВК «Вагнер» передала все положенные погибшему военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину) компенсации его семье в день похорон. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин. Бизнесмен

Пушилин: в Артемовске ВСУ гонит своих военнослужащих в «мясорубку»

10 апреля – ИА Discover24.ru. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин осуществил визит в Артемовск (украинское название Бахмут). Соответствующую информацию он подтвердил лично в своем Телеграм-канале. Пушилин отметил, что