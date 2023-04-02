Глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич решил остроумно пошутить на 1 апреля и заявил о присоединении Украины к Европейскому союзу. Об этом латвийский чиновник написал на своей страничке в социальной сети.

Ринкевич опубликовал пост, в котором сообщалось о присоединении Киева к «европейской семье». Однако спустя некоторое время латвийский министр иностранных дел написал в своей социальной сети, что его предыдущий пост был всего лишь первоапрельской шуткой. При этом Ринкевич написал, что приносит свои извинения за «неприемлемый» юмор, а позже и вовсе удалил обе публикации со свой странички в социальной сети.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением к Европейскому союзу о неотложном принятии Киева в состав Европейского союза еще в конце 2022 года всего через несколько дней после начала специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.