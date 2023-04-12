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12 апреля – ИА Discover24.ru. Министерство иностранных дел России отметило, что рассуждения лидеров Евросоюза о возможной отправке миротворческой миссии на Украину являются полным лицемерием. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителей российского МИД, Брюссель не делает ничего для того, чтобы как-то урегулировать украинский конфликт и разрешить его мирным путем. А в действительности Евросоюз является полноценным участником вооруженного конфликта на Украине, предоставляя различную военную помощь киевскому режиму.

Такое заявление было сделано в ответ на недавнее высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны Евросоюза близки к тому, чтобы отправить на территорию Украины свои войска будто бы с миротворческой целью.

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