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10 апреля – ИА Discover24.ru. Супруга Дениса Прокопенко, возглавлявшего батальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России, по приглашению немецкого МИД посетила Германию и приняла участие во встрече с местными политиками.

Отмечается, что Катерина Прокопенко не в первый раз приглашается на подобные встречи с немецкими представителями власти. Причем они обсуждают с ней важные вопросы, связанные с текущей ситуацией в зоне специальной военной операции и с положением украинских военнопленных.

«В министерстве недавно принимали высоких гостей. Была приглашена одна из первых леди фашистской империи «Азов», которая содержит военные бригады, дружинников, свою партию и даже собственную секретную службу», – сообщает одно из немецких изданий.

Рост влияния Катерины Прокопенко на политиков Германии удивляет местных журналистов, отмечающих, что ее принимают, как политического деятеля.

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