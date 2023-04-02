Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал события, происходящие вокруг Киево-Печерской лавры. В своем Телеграм-канале политик написал, что президента Украины Зеленского вместе с его командой необходимо отдать под суд за совершенные преступления против священнослужителей Киево-Печерской лавры.

Медведев отметил, что Зеленского ждет суд не только человеческий, но и Божий. «И получат за все содеянное», – подчеркнул зампред Совбеза. Чиновник также написал цитату из Нового завета: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним…».

Он также подчеркнул, что пронаблюдав за действиями украинского лидера и его команды в отношении монахов Киево-Печерской лавры, сразу становится ясно, что все они «взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь».

Напомним, что 1 апреля Киевским судом была избрана мера пресечения для настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла за якобы «сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной борьбы». В качестве наказания митрополит Павел будет помещен под домашний арест с использованием электронного браслета слежения.