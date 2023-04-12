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12 апреля – ИА Discover24.ru. Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что у них нет подтверждения достоверности видеозаписи, опубликованной в Сети, на которой якобы зафиксировано убийство украинского военнопленного российскими солдатами.

Массрали отметила, что убийство военнопленных является преступным действием, нарушающим Женевскую конвенцию. Несмотря на «отсутствие информации о достоверности этого видео», она заявила, что Российская Федерация должна соблюдать все международные обязательства и гуманитарное право. Но в то же время она не стала призывать к этому киевские власти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свой комментарий касательно распространяемой в Сети видеозаписи «убийства украинского военнопленного». По его словам, необходимо сначала подтвердить достоверность данного видео. И только тогда это должно стать поводом для проверки. Он также подчеркнул, что обязательно необходимо подтверждение достоверности съемки, так как сейчас «мы живем в мире фейков».

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