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Как отмечают «Известия» со ссылкой на заявление подполковника Народной Милиции ЛНР в отставке Андрея Марочка, в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут) вооруженные силы Украины заметно активизировали работу своих диверсионно-разведывательных групп и использование разведывательных дронов.

По его словам, украинские подразделения, состоящие в основном из небольших мобильных групп, пытаются наносить удары российским штурмовым группам с флангов, активно используя городскую застройку пригорода в качестве прикрытия, чтобы помешать их продвижению в Артемовске.

Также Марочко отметил, что украинские бойцы увеличили количество беспилотных летательных аппаратов на данном направлении. Напомним, что Артемовск расположен на временно оккупированной вооруженными силами Украины территории Донецкой Народной Республики. В настоящий момент российские войска контролируют примерно 70% территории населенного пункта.

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