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Подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал журналистам, что украинское командование отправляет в зону боевых действий военнослужащих ВСУ, которые были недавно мобилизованы. По его словам, «свежемобилизованные украинские граждане» начали поступать на передовую в большом количестве.

Марочко подчеркнул, что киевский режим новых бойцов отправляет сразу же на фронт. Мобилизованным приходится набираться опыта в зоне боевых действий, отметил подполковник, ссылаясь на данные российской разведки.

Также Марочко заявил, что ВСУ оборудуют понтонные мосты на Краснолиманском направлении через реку Северский Донец. Украинские боевики уже наладили переправы неподалеку от таких населенных пунктов, как Закотное, Дроновка, Платоновка. Отмечается, что подразделения ВСУ оборудовали понтоны разной длины и пропускной способности.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется только при полной готовности к нему. По его словам, его можно ожидать к лету.

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