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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что контрнаступление ВСУ не сводится лишь к вооруженным наступательным действиям. По ее словам, украинское командование реализует комплекс определенных мероприятий против российской армии. Она подчеркнула, что такими действиями киевский режим сможет вернуть под свой контроль утраченные территории.

На данный момент украинские силы сосредоточены на четырех направлениях: Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском. Маляр отметила, что на этих участках фронта ВС России не могут осуществлять продвижение вперед. По ее словам, это уже можно назвать элементом контрнаступления, а происходящее в Бахмуте (прежнее название Артемовск) стоит считать «активными штурмовыми действиями».

Ранее сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления в Вашингтоне заявил, что украинское контрнаступление начнется уже в «ближайшее время». Он отметил, что цель ВСУ – выход на территориальные границы 1991 года.

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