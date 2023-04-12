12 апреля – ИА Discover24.ru. По информации немецкого издания Bild am Sonntag, президент Украины Владимир Зеленский собирается поехать в Германию в мае, где ему вручат международную премию Карла Великого. В ходе визита он снова попросит военную помощь. Об этом пишет РИА Новости.

Вручение премии состоится в Коронационном зале ратуши, а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал номинацию символом сотрудничества Украины и Германии. Однако, некоторые политические и экономические круги отнеслись к этой новости неоднозначно.

В МИД РФ назвали премию «кровавой наградой», а эксперт Владислав Белов не верит, что Зеленский получит что-то кроме самой премии.

Он считает, что лидер Незалежной попросит западных союзников оказать военную помощь Украине, но Германия не поддерживает наращивание объемов поставок оружия. Кроме того, Берлин столкнулся с серьезными проблемами в экономике, что означает, что ресурсы страны будут направлены на их решение.