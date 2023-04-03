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Военный эксперт Алексей Леонков рассказал журналистам РИА Новости, что решение российского командования оснастить ВДВ тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» является очень грамотным. По его словам, боевые задачи российского десанта в зоне СВО включают не только работу в тылу противника, но и на передовых позициях фронта. Поэтому наличие ТОС-1 «Солнцепек» невероятно важно. Именно с ее помощью усилится огневая поддержка подразделений ВДВ.

Леонков подчеркнул, что данную огнеметную систему в зону боевых действий можно доставлять при помощи военно-транспортных самолетов. Однако эксперт отметил, что ТОС-1 «Солнцепек» нельзя десантировать, ведь необходимая для данного действия парашютная система в РФ отсутствует.

Ранее представители Министерства обороны России сообщили, что впервые личному составу ВДВ РФ, направляющемуся в зону спецоперации на территории Украины, в качестве огневой поддержки были предоставлены тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек».

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