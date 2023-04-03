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Как сообщает издание «Московский комсомолец», военный эксперт Алексей Леонков оценил текущую ситуацию в Артемовске (украинское название Бахмут). По его словам, как только российские силы полностью освободят город, они смогут выйти к Краматорску и Славянску с тыльной стороны.

Леонков считает, что Артемовск являлся самым главным опорным пунктом ВСУ в ДНР. После полного его освобождения российские силы получат доступ к таким населенным пунктам, как Славянск и Краматорск. Аналитик подчеркнул, что занимая господствующие высоты, украинские боевики регулярно совершают обстрел мирного населения Донбасса. Он подчеркнул, что ранее российским силам практически удалось приблизиться к Славянску, однако с северной стороны его взять просто невозможно.

Эксперт отмечает, что украинская сторона достаточно грамотно выстроила свои оборонительные позиции в ДНР. Но российские силы неспешно продвигаются вперед, прощупывая слабые места противника. Ведь только таким способом можно будет достичь желаемой цели.

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