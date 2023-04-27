Московская прокуратура в своем Телеграм-канале рассказала, каким именно образом известный блогер Елена Блиновская уходила от уплаты налогов и как она тратила полученные средства.

По информации прокуратуры Москвы, Блиновская оформлена в налоговой службе, как индивидуальный предприниматель, поэтому оплачивает налоги по упрощенной система налогообложения. Однако лимит по данной системе предусмотрен законодательством на уровне в 150 миллионов рублей в год, а Блиновская получала от своих интернет-марафонов значительно большие средства.

При этом известный блогер не хотела переходить на общую систему уплаты налогов. Поэтому Блиновкая намеренно «раздробила» свой бизнес. Доходы она распределяла между 18 подконтрольными ей организациями и 3 индивидуальными предпринимателями.

По информации прокуратуры, за счет «незаконно полученных 43 миллионов рублей» известный блогер купила себе автомобиль, который впоследствии переписала на мужа, оборудование и технику для компании своего супруга и праздничные мероприятия.

Блиновской предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 918 миллионов рублей, а по результатам налоговой проверки против нее было возбуждено уголовное дело.