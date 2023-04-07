Волгоградская квартира № 113 на улице Ломакина, 1А стала настоящим кошмаром для ее жильцов и соседей. Каждый владелец квартиры умирал один за другим, и со временем она превратилась в помещение с ужасным трупным запахом и множеством тараканов.

Изначально квартира была домом пожилой женщины, которую хорошо знали соседи. Однако после ее смерти квартира стала чередовать владельцев и трагические события не прекращались. Третьим и последним владельцем стала женщина, вела антисоциальный образ жизни и водила шумные компании, устроила попойки и умерла в своей квартире с разбитой головой.

Когда соседи почувствовали жуткий запах, они обнаружили, что владелица уже мертва около месяца. Окна квартиры были плотно закрыты, а родных и близких у женщины не было. Соседи жаловались на зловещий запах, который проникал из квартиры в вентиляционную систему, а полчища тараканов стали общим зрелищем для жильцов.

Теперь квартира представляет непростую ситуацию для юристов, так как она находится в частной собственности, и когда она перейдет в муниципальную собственность – большой вопрос. Управляющая компания отказалась заботиться о квартире. Соседи надеются на то, что этот кошмар как-то закончится и им не придется жить с этим ужасом дальше.