Самым опасным оружием на планете, по мнению многих экспертов, является исследовательская станция США под названием HAARP. В мире время от времени случаются природные климатические аномалии, однако с 2010 года количество обильных снегопадов, наводнений, высокой температуры и пожаров увеличилось в разы, что связывают с работой американской станции.

В материале издания «Комсомольская правда» попытались разобраться, что случилось с климатом: естественное изменение погоды на планете или же грубое вмешательство человека. Некоторые ученые уверены, что ионосферная станция, расположенная в Норвегии, может иметь прямое отношение к необычным погодным явлениям.

Огромные антенны станции излучают радиоволны, что способствует нагреву электрических слоев земной атмосферы и в теории может быть причиной резкого изменения погоды. Ученые предполагают, что американская станция может воздействовать на локальные участки на планете, вызывая в определенных странах дождь или засуху.

Министерство обороны США финансирует работу исследовательской станции. Поскольку американские военные заинтересованы в изучении технологии влияния ионосферы на мощное электромагнитное излучение. При этом ученые отмечают, что подобные станции США расположены не только в Норвегии, а по всему земному шару, что позволяет им воздействовать на климат практически на всей планете.