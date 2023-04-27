Конструктор Андрей Чукавин сообщил, что новая снайперская винтовка Чукавина имеет лучшую эргономику по сравнению с винтовкой Драгунова , а также превосходит ее по показателям кучности на 25-30%.

По словам конструктора, улучшение качества патронов является одним из наиболее важных факторов в улучшении кучности новой винтовки Чукавина.

Ранее Андрей Чукавин заявлял, что «Калашников» готов к началу работы над компактной модификацией снайперской винтовки Чукавина, которая подойдет для ведения городских боев, если поступит соответствующее задание от Министерства обороны России. А глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что серийное производство снайперской винтовки Чукавина уже запущено.