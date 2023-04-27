Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Конструктор Андрей Чукавин сообщил, что новая снайперская винтовка Чукавина имеет лучшую эргономику по сравнению с винтовкой Драгунова , а также превосходит ее по показателям кучности на 25-30%.

По словам конструктора, улучшение качества патронов является одним из наиболее важных факторов в улучшении кучности новой винтовки Чукавина.

Ранее Андрей Чукавин заявлял, что «Калашников» готов к началу работы над компактной модификацией снайперской винтовки Чукавина, которая подойдет для ведения городских боев, если поступит соответствующее задание от Министерства обороны России. А глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что серийное производство снайперской винтовки Чукавина уже запущено.

Вам может понравиться

НАТО поставляет танки на Украину через территорию Румынии

Страны-члены Североатлантического альянса отправили вооруженным силам Украины в Одесскую область 6 танков Leopard и 24 танка Т-72 для доукомплектования танкового батальона украинской бригады через территорию Румынии. Об этом сообщает РИА

На украинском полигоне появились американские БМП Bradley с камуфляжем ВСУ

На одном из украинских военных полигонов были замечены БМП Bradley производства США. Отмечается, что ВСУ нанесли на боевую технику камуфлирующие знаки, отвечающие реалиям текущего театра боевых действий. Еще в марте

Китайцы поддержали решение Путина, касаемо ответных мер в случае изъятия российских активов за рубежом

Президентом России Владимиром Путиным 25 апреля был подписан указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран. Данное решение является ответным действием на заморозку российских активов за рубежом. Данный